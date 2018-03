Nova McLaren demonstra ser muito veloz Os problemas de superaquecimento da nova McLaren foram atenuados depois da intervenção do projetista Adrian Newey. Com isso, Alexander Wurz, piloto de testes, pôde completar 30 voltas nesta sexta-feira no circuito longo de Paul Ricard, na França. E já causou muito boa impressão. Wurz registrou na melhor passagem 1min33s566, segundo ele com considerável volume de gasolina no tanque. O mais rápido dos cinco pilotos que treinaram foi Juan Pablo Montoya, da Williams, 1min32s307 (69). Não existe a menor dúvida de que Michael Schumacher, Ross Brawm, diretor-técnico, e Jean Todt, diretor-esportivo, todos da Ferrari, trocaram telefonemas nesta sexta-feira no início da noite para falar sobre o treino do modelo MP4/18A da McLaren. Como fizeram Adrian Newey e Ron Dennis, da McLaren, nos primeiros ensaios da Ferrari F2003-GA. Quarta e quinta-feira, Wurz experimentou na nova McLaren dificuldades técnicas com a temperatura da água e do óleo. Quinta-feira a cada parada nos boxes os mecânicos tinham de acionar o extintor para debelar início de chamas. Não se sabe ainda o que fez Newey, além de aumentar a área de admissão de ar, mas ao menos nesta sexta-feira o MP4/18A conseguiu completar mais de 100 quilômetros. ?A equipe trabalhou até as 3 horas da manhã e às 6h30 já estava de volta no autódromo", disse Wurz. ?Fizeram um belo trabalho." Segundo o time inglês, havia considerável massa de gasolina no tanque durante todo o teste, bem mais, por exemplo, se comparado com o que possivelmente Montoya tinha na sua Williams. ?É uma pena que sobrou apenas uma hora para exigir um pouco mais do carro depois de tentar já um melhor acerto para o chassi", revelou o austríaco. ?Estou muito contente com o desempenho do MP4/18A, desenvolvi um ótimo feeling do carro." A McLaren pode treinar neste sábado, ao menos pelo regulamento, mas já a partir de domingo estará na semana da próxima etapa do Mundial, dia 1º em Mônaco, e o máximo que as equipes podem percorrer é 50 quilômetros, para o chamado shakedown (teste dos componentes primários dos carros que irão disputar a corrida). Portanto, Wurz só volta a acelerar o MP4/18A dia 2. Ao contrário dos três dias anteriores, as escuderias que trabalharam nesta sexta-feira em Paul Ricard optaram pelo traçado longo, caracterizado por retas extensas e freadas fortes, como a pista do circuito Gilles Villeneuve, no Canadá, prova seguinte à de Mônaco no campeonato. O traçado curto, usado terça, quarta e quinta-feira, atendia mais às necessidades da corrida de Mônaco.