Nova McLaren falha nos testes Kimi Raikkonen, da McLaren, disse no Canadá que a decisão de estrear o novo carro da equipe, MP4/18, no GP da Europa em Nurburgring, dia 29, seria tomada até esta sexta-feira, último dia de testes em Jerez de la Frontera. "Dependendo dos resultados poderemos usá-lo." Mas diante dos problemas enfrentados até esta quinta-feira, a estréia do carro que muitos esperam ser o ponto de equilíbrio do campeonato, pela resistência que poderá oferecer à Ferrari, deverá ficar mesmo para o GP da Grã-Bretanha, dia 20 de julho. Terça-feira Alexander Wurz se acidentou com o MP4/18 em Jerez, a exemplo de Raikkonen em Barcelona, antes da prova de Montreal. Quarta-feira, Raikkonen treinou pouco em razão da quebra da transmissão e nesta quinta David Coulthard permanceu a maior parte do dia parado, também com dificuldades técnicas. Enquanto isso, a Ferrari continua desenvolvendo seu F2003-GA. Nesta sexta o líder do Mundial, Michael Schumacher, completou 53 voltas, a melhor em 1min20s360, e Rubens Barrichello, 90 - 1min20s536 - em Silverstone. O mais rápido foi Juan Pablo Montoya, Williams, 1min19s578 (63). Giancarlo Fisichella está cada vez menos conformado de trabalhar para um time de poucos recursos como a Jordan. "Eu até pagaria para competir pela Ferrari", afirmou ao diário italiano Gazzetta dello Sport. "Tenho capacidade para pilotar por uma equipe de ponta." Franchitti - A escuderia Andretti-Green, da IRL, anunciou nesta sexta-feira que o escocês Dario Franchitti só voltará a correr em 2004. Em abril o piloto sofreu um tombo de moto e terá de passar por uma cirurgia na coluna.