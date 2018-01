VEJA BRASILEIROS QUE VÃO SE AVENTURAR NO MAIOR RALI DO MUNDO

Com participações nas principais competições off-road do Brasil e do exterior, pilotos terão desafios a superar, como a nova rota definida para essa edição. Veja perfil de cada piloto.

MOTOS

Jean Azevedo: hexacampeão do Rally dos Sertões e nove vezes campeão brasileiro de Rally Cross Country, o piloto de São José dos Campos (SP), de 41 anos, participará pela 18ª vez da competição e será o único representante brasileiro nas motos do Dacar 2016.

CARROS

Guilherme Spinelli: o piloto carioca participou da primeira competição de velocidade na década de 1990 e desde então acumula vitórias em provas de todos os estilos: regularidade, velocidade e cross country. Guiga, como é conhecido, tem cinco títulos no Rally dos Sertões e participa do Dacar desde 2009.

Youssef Haddad: o navegador começou a carreira em provas de regularidade e entrou no rali cross-country em 2002. Youssef é tricampeão do Rally dos Sertões e, ao lado de Guiga Spinelli, ganhou o troféu Rookie Challenge no Rally Dacar como melhor estreante na competição em 2009.

João Franciosi: o piloto teve rápida evolução no rali cross-country. Já na segunda participação, Franciosi foi campeão geral do Rally dos Sertões com uma Mitsubishi L200 inscrita na categoria Production. Foi o único piloto da história da prova a conseguir esse feito.

Gustavo Gugelmin: vencedor do Rally dos Sertões 2015, o navegador liderou de ponta a ponta a última edição da competição e sagrou-se campeão geral e da categoria T1 FIA.

Jorge Wagenfuhr: campeão do Rally dos Sertões 2015 na categoria Super Production, o cirurgião plástico de Curitiba (PR) busca novos desafios e estreará no Dacar 2016.

Joel Kravtchenko: o navegador curitibano já participou de eventos como a Copa Troller, Mitsubishi Cup, Campeonato Rally SC e Rally dos Sertões. Será a primeira participação do advogado paranaense no Rally Dacar.

QUADRICICLOS

Marcelo Medeiros: bicampeão dos quadris no Rally dos Sertões, em 2015, o empresário e piloto maranhense, de 26 anos, vai realizar o que considera seu maior sonho: correr no maior rali do mundo.

UTVs

Leandro Torres: será a primeira participação do piloto no Rally Dacar após correr no Rally dos Sertões por oito anos e participar de disputas internacionais, como o Rally Merzouga.

Lourival Roldan: considerado um dos navegadores mais experientes do Brasil, o competidor atua como diretor de provas e instrutor de navegação. Roldan acumula seis participações no Rally Dacar e 13 no Rally dos Sertões.