Nova pole e Montoya não firma o pé Pela terceira vez seguida Juan Pablo Montoya, da Williams, largou na pole position e não conseguiu marcar pontos. Neste domingo ele envolveu-se num acidente com David Coulthard, da McLaren, na 27ª volta. Ambos lutavam pela quarta colocação. Na freada da curva 1, Montoya perdeu o controle e a traseira do seu carro tocou com violência na suspensão dianteira direita da McLaren de Coulthard, que tentava ultrapassá-lo. Os dois ficaram de fora da prova. O escocês o "aplaudiu." Nos boxes, Montoya foi pedir desculpas. "Meu carro estava inguiável", disse.