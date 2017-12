Nova revolução da Renault. No motor Uma nova revolução. É isto que a Renault pretende com seu motor R22, um V10 com angulação muito diferente das dos similares. Muita mais aberta, precisamente a 111 graus. Com este propulsor, desenvolvido desde o ano passado e que mostrou uma grande evolução a partir da segunda parte da temporada de 2001, a equipe quer reviver 1997, quando lançou o turbo V6, de 1500 cc, que em pouco tempo teve o conceito copiado por todas os outros times. Leia mais no Estadão