Nova Williams é cópia da Ferrari O novo carro da Williams, apresentado nesta sexta-feira em Barcelona, seguiu à risca a tendência evidenciada em todos lançamentos deste ano: se fosse pintado de vermelho, em vez de azul, poderia ser chamado de Ferrari F2002. E no caso do FW25 da Williams as semelhanças são ainda mais visíveis porque a maior responsável pela aerodinâmica é a italiana Antonio Terzi, que trabalhava na Ferrari. ?Nosso time e a BMW são muito impacientes. Desenvolvemos um carro para estar no nível dos melhores?, disse Frank Williams. Já o piloto Juan Pablo Montoya comentou que se o FW25 for tão eficiente quanto a Ferrari, ganhará muitas corridas, como fez Michael Schumacher.