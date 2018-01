Nova Williams volta a causar boa impressão A um mês e meio da abertura do Mundial, dia 7 de março na Austrália, várias equipes confrontaram-se, nesta terça-feira, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, já com seus modelos 2004. E a boa impressão causada pela nova Williams FW26 nos testes de Jerez de la Frontera, semana passada, acabou confirmada por Ralf Schumacher, o mais veloz do dia, 1min15s710 (80 voltas). Agora tudo o que de bom a Williams fizer na pista já tem um responsável: o seu novo bico, bastante largo. Na realidade, a eficiência aerodinâmica na Fórmula 1 é o resultado do compromisso entre as várias soluções adotadas, como o próprio aerofólio dianteiro, assoalho, carenagem das laterais e aerofólio traseiro, basicamente. O pacote FW26-motor BMW-pneus Michelin, concebido por Gavin Fisher, e com aerodinâmica estudada por Antonia Terzi, ex-engenheira da Ferrari, sugere ser mesmo um projeto bastante eficiente. Juan Pablo Montoya, também com ele, registrou o segundo tempo nesta terça-feira, 1min15s822 (85). A Renault fez seu primeiro ensaio com o R24. Jarno Trulli completou 59 voltas, sendo a melhor em 1min17s046, o sexto. Sua preocupação era apenas verificar se tudo funcionava bem, para a partir desta quarta-feira poder exigir um pouco mais, como já faz a Williams. Fernando Alonso, com o modelo da Renault do ano passado, foi bem veloz, 1min15s896, terceiro. Quebra - A Ferrari trabalhou com o F2003-GA, campeão da última temporada. Rubens Barrichello teve um motor quebrado pela manhã e, no final, deu 60 voltas. Fez 1min15s994. O motor que equipa os carros em Barcelona são os da versão 2004, ou seja, terão de resistir a todo o fim de semana de competição, ou cerca de 600 quilômetros. A Ferrari lança o novo carro dia 26, em Maranello. Sauber, Toyota e Jaguar também utilizaram seus modelos 2004, recém-lançados. BAR e Jordan têm ainda carros de 2003. Felipe Massa experimentou o C23 da Sauber. Foram 61 voltas, com 1min17s776 na melhor, 9º. A Toyota (TF104), com Cristiano da Matta, obteve 1min18s101 (15), 11º, enquanto a Jaguar dispôs o R5 para seus dois pilotos, Mark Webber, 1min20s384 (10), 14º, e Christian Klien, 1min19s781 (41), 13º. Nesta quarta-feira a McLaren se junta ao grupo. Das 10 equipes que irão disputar o campeonato, apenas a Minardi não estará na Espanha.