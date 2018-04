Novata USF1 fará primeiro teste em pista no Alabama

A USF1, uma das equipes novatas da Fórmula 1 em 2010, não deixará as proximidades de sua sede para fazer os primeiros testes com o carro. Nesta sexta-feira, a direção da escuderia afirmou que a sessão inaugural será no Barber Motorsport Park, circuito no estado do Alabama, nos Estados Unidos.

"Pelo fato de sermos uma equipe nova e que começará do zero, vamos colocar o carro na pista primeiramente nos Estados Unidos, em uma pista indicada pela FIA", disse Peter Windsor, diretor esportivo da nova escuderia.

A equipe conseguiu uma permissão especial na FIA, por não ser baseada na Europa. Ainda assim, Windsor afirmou que, após os testes no Alabama, a equipe voará para a Espanha, para participar de parte das sessões coletivas.

A USF1 é, entre as equipes estreantes, aquela sobre a qual pairam as maiores dúvidas. Enquanto as rivais Lotus, Virgin e Campos já escolheram pilotos e mostraram detalhes sobre seus projetos, a escuderia norte-americana não definiu nem sequer um de seus competidores para a temporada.

"Sobre esta questão dos pilotos, nós estamos muito próximos de anunciar nossa dupla. Será uma tarefa difícil escolher apenas dois entre os dez que temos disponíveis", disse Windsor. Entre os candidatos mais fortes está o argentino José María López, ex-piloto da GP2.