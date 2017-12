Novato espanhol faz a pole no GP da China na MotoGP O espanhol Daniel Pedrosa, novato na MotoGP, conseguiu na madrugada (horário de Brasília) a pole position para o GP da China, que acontece no domingo, no circuito de Xangai. O piloto da equipe Repsol Honda faz a melhor volta com o tempo de 1min59s009. A segunda colocação no grid ficou com o norte-americano John Hopkins, da Rizla Suzuki (1min59s373), seguido pelo seu compatriota Colin Edwards (Camel Yamaha), que fez 1min59s383. O italiano Valentino Rossi, da Camel Yamaha, conseguiu apenas o 13º, com 2min00s720. O treino classificatório foi marcado pelo mau tempo e um interrupção por conta da chuva. O GP da China, o quarto da temporada 2006, acontece às 4 horas da madrugada deste domingo com transmissão ao vivo do canal SporTV. Confira os dez melhores do grid de largada: 1. Daniel Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 1min59s009 2. John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki) - 1min59s373 3. Colin Edwards (EUA/Camel Yamaha) - 1min59s383 4. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki Racing) - 1min59s570 5. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 1min59s574 6. Sete Gibernau (ESP/Ducati Marlboro) - 1min59s639 7. Casey Stoner (AUS/Honda LCR) - 1min59s890 8. Marco Melandri (ITA/Fortuna/Honda) - 2min00s014 9. Randy de Puniet (FRA/Kawasaki Racing) - 2min00s044 10. Loris Capirossi (ITA/Ducati Marlboro) - 2min00s078