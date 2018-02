Novato faz a pole da Stock Car Principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car dá a largada neste domingo, em Curitiba, na temporada de 2003, sob a expectativa de ter a briga pelo título mais acirrada da história da competição. Um sinal disso foi que nenhum dos pilotos considerados favoritos, como Ingo Hoffmann, Chico Serra, Raul Boesel, Cacá Bueno, Beto Giorgi e Nonô Figueiredo, conseguiu ficar com a pole. O primeiro colocado do grid de largada será o paulista Giuliano Losacco, de 26 anos, que faz sua estréia na categoria. "No ano passado, quatro pilotos chegaram à última etapa lutando pelo título. A tendência é de que, agora, esse número seja maior??, acredita Ingo Hoffmann, que em 2002 foi campeão da categoria pela 12ª vez. A primeira etapa será realizada no anel externo do autódromo Internacional de Curitiba. A prova começa às 10h35 e a TV Globo vai transmitir ao vivo. O campeonato terá 12 provas, com encerramento dia 30 de novembro em Interlagos, São Paulo. Giuliano Losacco foi o mais rápido no treino deste sábado à tarde, com o tempo de 51s623. Em mais uma prova do equilíbrio da categoria, 26 dos 32 pilotos que ficaram no mesmo segundo. "Sem dúvida que foi uma surpresa. Minha expectativa era largar entre os quatro ou cinco primeiros. Agora, tenho de torcer para tudo dar certo", afirma o pole Losacco. O veterano Ingo, que ficou apenas na 16ª colocação no grid, tem convicção de que não será fácil alcançar seu 13º título. Isso porque, além de seus rivais tradicionais dos últimos anos, agora é quase certo que ele vai enfrentar a concorrência de jovens como Duda Pamplona, Gualter Salles, Pedro Gomes (filho de Paulão Gomes, que se ?aposentou?) e o próprio Giuliano Losacco. "Vai ser um suor danado, cada pontinho poderá fazer diferença na hora da decisão.?? Um dos concorrentes certos ao título é Cacá Bueno, que no ano passado lutou até a etapa final. O piloto carioca está confiante e não faz média quando fala de suas possibilidades: "Eu me coloco entre os três principais candidatos ao título??, diz Cacá, agora na equipe RC, onde terá como companheiro de equipe o irmão Popó Bueno, estreante na Stock Car. Gualter Salles, que vai fazer sua segunda temporada na categoria, é um dos representantes da nova geração que promete incomodar os mais velhos. "No ano passado, aprendi bastante sobre a Stock Car. Me adaptei ao estilo de pilotar da categoria, agora estou em uma equipe (a Vogel) em que o entrosamento está muito bom e vou lutar por vitórias deste a primeira etapa??, garante. O piloto carioca já correu no automobilismo norte-americano (F-Cart), assim como o paranaense Raul Boesel, que competiu tanto na Cart como na Indy Racing League, em que esteve no ano passado. Aos 45 anos, Boesel vai se dedicar, a partir de agora, exclusivamente à Stock Car. Tanto que assinou contrato com a equipe Repsol por três anos. "Eu não quero nada de curto prazo, pois no automobilismo é preciso um tempo de adaptação. Mas tenho certeza de que, já a partir de agora, vamos colher bons frutos??, prevê. Boesel disputou o primeiro campeonato da Stock Car, em 1979, antes de ir para a Europa e, depois, para os Estados Unidos. Ele e Ingo Hoffmann são os únicos remanescentes daquela estréia da categoria. Confira os 10 primeiros do grid de largada: 1) Giuliano Losacco - 51s623 2) Chico Serra - 51s663 3) Raul Boesel - 51s673 4) Duda Pamplona - 51s712 5) Carlos Alves - 51s766 6) Guto Negrão - 51s767 7) Thiago Marques - 51s808 8) André Bragantini - 51s885 9) Alceu Feldmann - 51s897 10) David Muffato - 51s904