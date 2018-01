Novato larga na pole no Grande Prêmio do Catar na MotoGP O australiano Casey Stoner, novato na MotoGP, fez o melhor tempo no treino classificatório desta sexta-feira e irá largar na pole position no Grande Prêmio do Catar. O piloto da equipe Honda LCR registrou o tempo de 1min55s683. Atual campeão da categoria, o italiano Valentino Rossi (Camel Yamaha), só conseguiu o tempo de 1min56s076 e irá largar no sexto posto. Ele teve problemas na sua moto durante o classificatório. A segunda colocação ficou com o também italiano Loris Capirossi, da Ducati Marlboro, com a marca de 1min55s72. Ele venceu a primeira etapa da temporada 2006, que foi realizada na Espanha. O terceiro posto no grid de largada ficou com o espanhol Toni Elías (Fortuna Honda), com 1min55s735. O espanhol Sete Gibernau, companheiro de Capirossi na Ducati, também não foi bem no treino desta sexta-feira e irá sair na sétima posição (1min56s177). O colega de equipe de Rossi na Yamaha, o norte-americano Colin Edwards, larga em oitavo (1min56s230). O GP do Catar, que é disputado no circuito Losail, em Doha, acontece tradicionalmente aos sábados. A largara irá ocorrer às 9h, com transmissão ao vivo do canal Sportv. Confira o grid de largada 1. Casey Stoner (AUS/Honda LCR) - 1min55s683 2. Loris Capirossi (ITA/Ducati Marlboro) - 1min55s721 3. Toni Elías (ESP/Fortuna Honda) - 1min55s735 4. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 1min55s793 5. Daniel Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 1min56s008 6. Valentino Rossi (ITA/Camel Yamaha) - 1min56s076 7. Sete Gibernau (ESP/Ducati Marlboro) - 1min56s177 8. Colin Edwards (EUA/Camel Yamaha) - 1min56s230 9. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki Racing) - 1min56s237 10. Kenny Roberts (EUA/Team Roberts) - 1min56s272 11. Chris Vermeulen (AUS/Rizla Suzuki) - 1min56s356 12. Marco Melandri (ITA/Fortuna Honda) - 1min56s822 13. John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki) - 1min56s981 14. Carlos Checa (ESP/Tech 3 Yamaha) - 1min57s299 15. Randy de Puniet (FRA/Kawasaki Racing) - 1min57s822 16. Makoto Tamada (JAP/Konica Minotta Honda) - 1min57s891 17. James Ellison (GBR/Tech 3 Yamaha) - 1min58s674 18. Alex Hofmann (ALE/Pramac d´Antín MotoGP) - 1min59s591 19. José Luis Cardoso (ESP/Pramac d´Antín MotoGP) - 1min59s733