Nove pilotos não correm em Tarumã Nove pilotos, incluindo nomes importantes da categoria como Mário Covas Neto e Xandy Negrão, abandonaram a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car depois dos treinos oficiais de sábado e não participarão da prova deste domingo em Tarumã - a largada acontece às 13 horas. A decisão foi tomada por causa das condições de segurança oferecidas pela pista, consideradas precárias pela maioria. As maiores queixas eram contra a absoluta falta de aderência do asfalto e à insuficiência de áreas de escape. Nos treinos, além de diversas rodadas, dois acidentes graves afastaram três pilotos da prova. No mais sério, o carioca Sandro Tannuri foi removido para um hospital de Porto Alegre com um corte profundo na perna esquerda e deve permanecer internado até terça-feira.