Novidades abrem a temporada de kart O sucesso dos pilotos brasileiros no Exterior sempre teve a mesma base: o kart. E a grande força do kart brasileiro foi sempre o Campeonato Paulista, que revelou pilotos como Ayrton Senna, Gil de Ferran, Christian Fittipaldi, Felipe Massa, Enrique Bernoldi e Hélio Castro Neves, dentre outros. Com 160 pilotos de sete Estados divididos em dez categorias, o Paulista de Fórmula Kart começa hoje em Interlagos.