Novo BAR será apresentado em janeiro A BAR-Honda confirmou nesta sexta-feira que a apresentação do novo carro para a temporada 2005 será realizada no dia 16 de janeiro, no Circuito da Catalunha, na Espanha. O modelo 007 será pilotado pelo inglês Jenson Button e o japonês Takuma Sato. ?O novo modelo representa uma melhora importante para competir com êxito em um campeonato que se apresentará mais difícil no próximo ano?, disse Geoff Willis, diretor técnico da equipe. A escuderia terminou o Mundial de Construtores atrás apenas da Ferrari.