Novo carro da BAR empolga Villeneuve Depois da Toyota, no dia 8, e da Sauber, que ontem andou pela primeira vez com seu novo carro, nesta terça-feira foi a vez da BAR lançar o seu modelo 2003. Na apresentação do 005, em Barcelona, Jacques Villeneuve, piloto do time, afirmou: "Pelo menos parece um monoposto de Fórmula 1, o que é bom?. Villeneuve se referia aos quatro modelos anteriores da BAR, pouco semelhantes aos dos demais times e verdadeiros fracassos. O 005 é o primeiro projeto da equipe depois de ter sido reestruturada pelo inglês David Richards, e também do aumento de investimento da Honda. Vai ser assim até que a última escuderia, provavelmente a Jordan, exponha à imprensa seu carro para a temporada programada para começar dia 9 de março na Austrália: todos os modelos 2003 serão bem semelhantes aos da Ferrari F2002, vencedor de 15 das 17 etapas do último Mundial. O 005 da BAR deu seqüência ao que parece ser não uma tendência, mas uma imposição técnica. A Ferrari F2002 fez escola e será copiada por todos, dentro do que é possível, como por exemplo a aerodinâmica e a miniaturização de sistemas como o de transmissão. Villeneuve não foi nada modesto ao projetar seus planos: "Acho que poderemos lutar contra qualquer adversário, exceto a Ferrari". A previsão do canadense, campeão do mundo em 1997, é também a do diretor-técnico da BAR, Geoff Willis, que trabalhou na Williams, como responsável pela área de aerodinâmica, até o início de 2001. "Queremos lutar pelos três primeiros lugares, pontuar regularmente e subir ao pódio com tanta freqüência quanto pudermos." O diretor-geral, David Richards, é mais prudente: "Creio que podemos ser presença habitual entre os dez primeiros. Devemos lutar com Renault e Sauber pelo quarto lugar entre os construtores". O inglês Jenson Button, de 22 anos, será o companheiro de Villeneuve. A favor da BAR está o envolvimento direto da Honda no projeto, não só como fornecedora do novo motor V-10, mas por ter colocado toda sua estrutura técnica à disposição da escuderia. A BAR inicia nesta quarta-feira os testes com 005 no circuito da Catalunha, em Barcelona.