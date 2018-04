Novo carro da Ferrari na Fórmula 1 irá se chamar F138

MARANELLO - A anunciou nesta quarta-feira que o seu novo carro para a temporada deste ano da Fórmula 1 será chamado de F138. O nome do modelo foi inspirado no fato de ter sido produzido em 2013 e contar com um motor V8, que em 2013 fará a sua despedida da F1 após oito anos consecutivos. É que a partir de 2014 a categoria contará com um novo regulamento técnico, que adotará o uso de propulsores turbo V6.

Este será o 59.º carro produzido pela Ferrari para uma temporada da F1 e tem seu lançamento marcado para esta sexta-feira, na fábrica da escuderia italiana, em Maranello. Logo em seguida, o novo monoposto da equipe será transportado para o circuito de Jerez de la Frontera, onde serão iniciados os testes coletivos de pré-temporada da categoria, entre os dias 5 e 8 de fevereiro.

O primeiro a andar no novo carro da Ferrari na pista espanhola será Felipe Massa. O brasileiro irá pilotar nos três primeiros dias de testes. Em seguida, ele abrirá espaço no seu cockpit para a participação do espanhol Pedro de la Rosa, recém-contratado como novo piloto de testes da escuderia, na sessão que fechará esta primeira semana de trabalhos na pista das equipes visando o Mundial de F1 de 2013.

Já Fernando Alonso só irá andar pela primeira vez com o novo carro da Ferrari no dia 19 de fevereiro, quando começará a segunda série de testes coletivos da categoria, no circuito da Catalunha, em Barcelona. Nesta ocasião, Massa guiará o F138 apenas no dia final desta semana de trabalhos, que acabará em 22 de fevereiro.