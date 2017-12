Novo carro da McLaren já impressiona A não ser a própria McLaren, ninguém sabe se o modelo MP4-19 estava, nesta quinta-feira, dentro do peso mínimo regular, 600 quilos, com o piloto. Se essa era a condição, o resultado de David Coulthard, em Valência, estabelecendo a marca de 1m10s021, na melhor das suas 51 voltas, recorde dos 4.005 metros da pista, é realmente animador. O escocês foi o mais rápido do dia dentre os 10 pilotos que treinaram no circuito espanhol. Depois de percorrer cerca de 1,5 GP nos testes dos dois dias anteriores, a McLaren com toda certeza procurou, nesta quinta-feira, verificar a velocidade do MP4-19. A pressa em entrar no programa de velocidade deve-se ao fato de o carro ser, na realidade, o MP4/18 modificado. O MP4/18 é o modelo que a McLaren deveria ter utilizado este ano e que, por uma combinação de razões técnicas, acabou não estreando. E o MP4/18 já havia acumulado boa quilometragem em treinos, dando assim condição a que o time planejasse um período inicial de testes básicos mais breve. "É rápido o suficiente para vencer um GP?", questionou Coulthard depois do ensaio, segundo o site da revista inglesa Autosport. "Só teremos essa resposta em Melbourne (abertura do Mundial, dia 7 de março)", afirmou o piloto. "O importante é que até lá teremos um longo tempo para desenvolver o MP4-19." Por mais que o resultado possa gerar desconfiança nos concorrentes quanto à observação do peso mínimo, fica sempre aquela dúvida se o MP4-19 não pode mesmo ter nascido muito bem, como o F2002 da Ferrari ano passado, por exemplo. A Williams já anunciou que o FW26 será lançado dia 5 de janeiro, em Valência, enquanto a Ferrari ainda não fez menção ao seu modelo de 2004. Os cinco melhores tempos desta quinta-feira foram: Montoya (Williams), 1m10s218 (57 voltas), Jarno Trulli (Renault), 1m10s419 (109), Ralf Schumacher (Williams), 1m10s601 (70), Marc Gene (Williams com motor 2004), 1m11s013 (88).