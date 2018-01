Novo carro da Williams surpreende Montoya O piloto colombiano Juan Pablo Montoya ficou surpreso com o novo carro da Williams/BMW, apresentado segunda-feira, na Espanha. Mas acredita que ele poderá levá-lo ao título mundial de Fórmula 1 deste ano. "Quando vi o carro, me perguntei: onde está o bico? Vocês têm certeza de que isso vai funcionar?", declarou Montoya ao jornal esportivo francês L?Equipe, demonstrando ter sido surpreendido pelo modelo FW 26, com dimensões menores e mais leves que o carro anterior. "Num primeiro momento, parece muito estranho, custa a acreditar que esse seja o carro", afirmou Montoya. "Mas, quando se vê de perto, percebe-se que é uma boa solução para a parte dianteira." O colombiano fez questão de demonstrar seu otimismo. "Se o conteúdo for tão bom quanto a embalagem que o envolve, será um carro ganhador", disse Montoya, terceiro colocado no Mundial de 2003. Montoya também revelou que a Williams FW25 do ano passado foi "muito complicada para guiar". Com o novo modelo, "saímos à frente dos rivais e temos o dobro de testes realizados." O piloto contou que um dos objetivos que o levou a se transferir para a Williams em 2001 - ganhar corridas - "já se cumpriu". O outro é conquistar o primeiro título de campeão na Fórmula 1. "Mas tenho uma temporada inteira para conseguí-lo", disse o colombiano de 28 anos, que em 2005 irá para a McLaren. "Quero ser campeão este ano antes de sair." Montoya reafirmou que o motivo de sua saída da Williams não foi por questões salariais, ainda que tenha reconhecido que nunca o agradou a idéia de seu companheiro de equipe, o alemão Ralf Schumacher, ganhasse mais do que ele. Ele explicou que tomou a decisão porque quer fazer "algo diferente, ter uma nova aventura com outra equipe."