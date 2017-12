Novo carro deixa Bernoldi animado Enrique Bernoldi está animado com o carro novo que a Arrows lhe dará para a próxima temporada de Fórmula 1. De contrato renovado por mais um ano, o piloto brasileiro foi visitar recentemente o túnel de vento da equipe. E constatou que o novo modelo tem uma pressão aerodinâmica 15% maior se comparado com o antigo, ambos sem asa. Leia mais no Jornal da Tarde