Novo carro empolga pilotos da Ferrari Como tudo o que envolve a Ferrari, a apresentação do modelo F2003-GA, nesta sexta-feira, em Maranello, foi cercada de emoção. Ao mesmo tempo, a equipe demonstrou sua notável capacidade técnica, evidenciada nas refinadas soluções aerodinâmicas e mecânicas do carro. O primeiro toque emotivo veio do presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo: "Decidimos acrescentar GA no nome da nova Ferrari para homenagear Giovanni Agnelli". O presidente de honra da Fiat, proprietária da Ferrari, morreu dia 24 de janeiro, aos 81 anos. Ele garantia o investimento da Fiat de mais de US$ 200 milhões por ano na equipe. O discurso de Michael Schumacher não fugiu ao tom sentimental. "Estou apaixonado pelo carro, por essa equipe e pelos meus fãs", disse o piloto. Sobre sua perspectiva, foi claro: "Acho que construímos outro carro maravilhoso, portanto não é surpresa dizer que quero conquistar mais um título". Seria o sexto do alemão, o seu quarto na Ferrari. Segundo Rubens Barrichello, seus adversários não terão chances. "Nosso carro tem cara de vencedor. Estou convencido de que o F2003-GA trará o título para Maranello de novo", afirmou o brasileiro, encantado com o carro. "Não consigo parar de olhá-lo, é realmente lindo." O responsável pelo projeto é o sul-africano Rory Byrne, que desenhou os carros com os quais Schumacher conquistou seus cinco títulos. "Mantivemos a mesma filosofia básica do modelo F2002, mas cada área foi retrabalhada." Byrne explicou que optou por laterais mais curtas, possíveis pelo uso de radiadores menores, que, por sua vez, decorrem das menores exigências de refrigeração do novo motor 052. "Outro ponto em que atuamos foi tornar ainda mais específica a relação entre as suspensões e os pneus (Bridgestone) usados pela equipe." O diretor técnico Ross Brawn lembrou que é difícil projetar o que o carro pode fazer, depois que seu antecessor, o F2002, venceu 14 das 15 corridas que disputou. "Não dá para prometer mais." Para quem acredita que vencer quatro vezes seguidas o título de construtores e três o de pilotos, como fez a Ferrari nos últimos quatro anos, possa desestimular o grupo, o diretor-esportivo Jean Todt respondeu: "Sei que nossos adversários têm muita fome de nos bater, mas minha vontade de continuar ganhando na Fórmula 1 é tão grande quanto essa fome." Os primeiros testes com o F2003-GA vão ocorrer terça ou quarta-feira, em Fiorano, para o shakedown (avaliação primária), e depois o carro irá para Mugello, onde começa a ser desenvolvido para estrear, em princípio, no GP de San Marino, dia 20 de abril, quarta etapa da temporada do Mundial de Fórmula. Contratado na quinta-feira, Felipe Massa ajudou Michael Schumacher, Rubens Barrichello e Luca Badoer, o outro piloto de testes da Ferrari, a retirar o pano vermelho que cobria o F2003-GA, nesta sexta-feira. Também nos próximos dias, o brasileiro estréia no time italiano, com o F2002, em Fiorano.