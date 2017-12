Novo Ferrari chega a Interlagos Nesta quarta-feira desembarca em São Paulo o modelo F2002 da Ferrari com o qual Michael Schumacher disputará a prova. Os mecânicos da equipe italiana terão um pouco mais de trabalho a partir de hoje. Além de trabalhar na montagem de três unidades do modelo F2001B, usados na Austrália e na Malásia, terão de deixar o F2002 pronto até amanhã, pois na sexta-feira Michael Schumacher estará na pista. Tanto o alemão quanto Rubens Barrichello terão carros reserva na prova - normalmente apenas Schumacher dispõe de um. Leia mais no Jornal da Tarde