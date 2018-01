Novo Jaguar deixa Pizzonia animado Desde o lançamento do R4, o novo carro da Jaguar, no último dia 21, Antonio Pizzonia, de 22 anos, realizou três dias de testes, dois em Barcelona e um em Valência. Nesses ensaios, conheceu um pouco da potencialidade do R4, bem como a dos carros de seus adversários mais diretos: BAR, Sauber, Jordan e Toyota. O ?Jungle Boy?, como é conhecido o piloto brasileiro, está animado com as perspectivas para seu campeonato de estréia na Fórmula 1. Prevê para seu time uma temporada menos difícil que a do ano passado. Agência Estado ? O modelo da Jaguar de 2002 nasceu com problemas aerodinâmicos crônicos, que comprometeram seu campeonato. O que você já pode dizer do R4? Antonio Pizzonia ? Com toda a certeza, ele é melhor que o anterior. Estou animado, porque até o Mundial começar (no dia 9 de março, na Austrália) experimentaremos vários componentes novos, na aerodinâmica e na mecânica. Trabalho também com um bom engenheiro (Stefano Sordo). Na semana que vem, em Barcelona, vamos simular uma corrida para ver, principalmente, a resistência do motor (a Ford produziu um novo V-10, mais largo que anterior, com ângulo de 90 graus entre as bancadas de cilindros, como a Ferrari e a BMW). A Jaguar está se reestruturando bastante, mas ainda não dá para ser comparada com a Williams, por exemplo. Se nós tivéssemos mais um R4 pronto, o trabalho de desenvolvimento seria bem mais rápido (em 2002, Pizzonia foi piloto de testes da Williams e andou 15 mil quilômetros). AE ? Na Espanha, você treinou na Espanha com os pilotos das escuderias que devem, como a sua, lutar pelo quinto lugar na classificação. Ficou impressionado com algum desses carros novos? Pizzonia ? A BAR e a Toyota evoluíram bastante, enquanto vi Sauber e Jordan com problemas. Se continuarmos progredindo como agora, vamos crescer bem em relação a 2002. Sinto que estamos no caminho certo. Mas quem mais me chamou a atenção foi a McLaren, que está realmente rápida. Apesar de ser o modelo de 2002, conseguiram melhorá-lo muito. É verdade também que a Michelin desenvolveu pneus sob novos conceitos, com resultados bem positivos (a Michelin fornece pneus para McLaren, Williams, Jaguar, Renault e Toyota). Apesar disso tudo, ainda não dá para dizer como será o campeonato. AE ? A sessão de classificação terá uma volta apenas e as equipes não poderão mexer nos carros entre esse treino e a largada para a corrida. Como a Fórmula 1 viu a mudança? Pizzonia ? Ainda está dando o que falar. Nas conversas, dá para sentir que a maioria não gostou muito. Já disseram que os mecânicos poderiam trocar o aerofólio dianteiro entre a classificação e a corrida. Agora, fomos informados de que ninguém poderá sequer tocar nos carros. Não sabemos ainda o que será permitido fazer, se é que deixarão fazer algo. Até o ano passado, víamos vários carros terem problemas na largada e na corrida. Agora, essas dificuldades aparecerão ainda mais. Vai haver muita quebra. Isso não me afeta nem mais nem menos porque nunca disputei um GP. Penso, porém, que para quem estava acostumado com o outro sistema deverá ser mais difícil. AE ? Seu companheiro na Jaguar, o australiano Mark Webber, tem, como você, pouca experiência na F1. Já existe disputa interna na equipe para provar quem pode produzir mais para o time? Pizzonia ? Não. Estamos nos dando superbem, com constantes trocas de informação. O Mark é tranqüilo, uma boa pessoa.