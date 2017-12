Novo McLaren já completou percurso de um GP Se na estréia, terça-feira no circuito de Valência, o carro que a Fórmula 1 espera possa fazer frente à Ferrari de Michael Schumacher, a nova McLaren MP4-19, parece ter enfrentado problemas de motor, nesta quarta-feira não houve impedimento mecânico para David Coulthard completar 59 voltas no traçado de 4.005 metros. Com isso, a equipe já percorreu mais de um GP (424,5 quilômetros) em sua preparação para o Mundial de 2004 e espera atingir, até o embarque para a Austrália, 28 de fevereiro, 10 mil quilômetros de testes. Os tempos de volta são bem pouco representativos nessa fase. Há sempre pelo menos 60 quilos de gasolina no tanque e a maior preocupação do time é verificar se motor, transmissão, gerenciamento eletrônico integrado, circuito hidráulico, freios, suspensões, enfim os mais variados sistemas funcionam. Na melhor passagem Coulthard registrou 1min11s075, quinto tempo do dia. Com a McLaren usada este ano, MP4/17D, Alexander Wurx obteve 1mn10s759 (94), quarto. Os três mais velozes treinaram com modelos 2003: Ralf Schumacher (Williams), 1min10s321 (81), Juan Pablo Montoya (Williams), 1min10s349 (66) e Jarno Trulli (Renault), 1min10s418 (66). Ferrari, BAR e Sauber treinaram no Circuito da Catalunha, em Barcelona.