Novo recorde brasileiro de velocidade O novo recorde brasileiro de velocidade é 219,1 km/h, mas que deverá ser ainda oficializado. Thiago Jorge, com um Gol 1.0 preparado, capaz de desenvolver 350 cavalos de potência, estabeleceu nesta segunda-feira a nova marca para a categoria motor 1,0 litro na interligação das rodovias Anchieta-Imigrantes. A tentativa de Thiago Jorge obedeceu as regras de cronometragem da FIA, ou seja, um quilômetro para aceleração, o seguinte para se estabelecer a média horária e mais um para desaceleração. Thiago Jorge voltará à pista para novas tentativas, agora sob controle da Federação de Automobilismo de São Paulo, a fim de tornar o recorde oficial. Sua previsão é de que o carro supere os 230 km/h. O recorde ainda válido é 213 km/h, de Norman Casari, registrado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1966, com o protótipo Carcará, equipado com motor DKW, de 1,0 litro também, mas 2 tempos, 3 cilindros e 100 cavalos de potência, um grande avanço para a época. A expectativa de Thiago Jorge era ter sido bem mais veloz já nesta segunda: ?Em quarta marcha percebi claramente a queda de desempenho do motor?, explicou. A preparação do motor manteve o volume de 1,0 litro original, mas o equipou com um turbo que o faz trabalhar durante a tentativa de recorde com pressão de 2,5 bar, ou seja, algo como 2,5 kg por centímetro quadrado. O limite de giros do motor cresceu de 5.600 rpm para 8.500 rpm, dentre outras alterações.