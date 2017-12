Novo Sauber de Massa só em janeiro O brasileiro Felipe Massa, de 20 anos, que irá estrear na Fórmula 1 na próxima temporada, ficou sabendo hoje a data de lançamento do novo carro de sua equipe, a Sauber: 28 de janeiro. Com isso, ele terá apenas um mês para se preparar para o início do Mundial, dia 3 de março na Austrália. O piloto que foi sensação nos dois últimos anos na Europa, ao conquistar os campeonatos Europeu e Italiano de Fórmula Renault e o Europeu de Fórmula 3000, deverá fazer os testes com o modelo deste ano em janeiro, a partir do dia 8, nova data para o início dos testes da categoria. "Quero acumular o máximo de quilômetros que der, nem que seja com o carro velho", disse logo depois de ser contratado pela equipe suíça. Os primeiros testes com o novo Sauber ficarão a cargo do alemão Nick Heidfeld, que já tem dois anos de Fórmula 1. Outros times têm já marcadas as datas de lançamento de seus modelos para a temporada 2001. A Toyota apresentará seu carro dia 17 de dezembro, enquanto a BAR o fará no dia seguinte. A Jaguar lança o R4 dia 4 de janeiro e a Renault dia 27, também em janeiro.