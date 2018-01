Nuno Cobra: Barrichello ganhará moral O preparador físico Nuno Cobra, que treinou Rubens Barrichello entre 1988 e 1990, acha que o polêmico episódio ocorrido no último domingo no GP da Áustria só trará benefícios ao piloto brasileiro. Na sua opinião, trata-se de um impulso fundamental na carreira do piloto da Ferrari. ?As pessoas malhavam o Rubinho e enalteciam o Schumacher. Só que o Rubinho sempre foi um piloto excepcional. Agora isso ficou nítido, mostrando que há tempos ele sofre boicote dentro da Ferrari.? Nuno Cobra, que durante 10 anos treinou Ayrton Senna e teve entre seus alunos nomes como Mika Hakkinen, Christian Fittipaldi e Gil de Ferran, reconhece que Schumacher tem melhor preparo físico e emocional do que os demais pilotos. ?Ele tem melhores condições físicas e mentais, atua com mais ímpeto e arrojo, mas não tem a habilidade de Rubinho.?