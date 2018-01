O filho mais novo de Ingo e Ruth Hoffmann, Robert, nasceu à meia noite e meia do dia 17 de novembro, que, na verdade, já era 18. Mas, pelo fato de ser período em que vigora o horário de verão no Brasil, Ingo deu uma “roubadinha” de uma hora e registrou a data de nascimento do filho como sendo onze e meia da noite de 17. Em janeiro de 2010, aos 22 anos de idade, Robert foi diagnosticado com um tumor no cérebro, e Ingo conta que isso o fez compreender o quanto aquilo que ele fazia por outras pessoas era importante.

Durante o tratamento, Robert teve a constante companhia de uma amiga chamada Mariana, que ele acabou pedindo em namoro e escolheu para isso um dia 17. Era uma homenagem carinhosa ao pai.

Na última quinta-feira, 17 de dezembro, data em que as crianças do Instituto Ingo Hoffmann celebraram o seu tradicional Natal, recebendo brinquedos de um amigo vestido de Papai Noel, “Robi”, o caçula de Ruth e Ingo, não resistiu mais à doença. Aconteceu aquilo com o que a garota Olivia, de quatro anos, filha de Lígia e neta de Ingo, havia sonhado no começo da semana e descrito como “o tio Robi cercado de flores e muita gente triste ao lado dele”. O 17 na vida de Ingo marcou momentos de todo tipo.

Final de temporada. Com a Stock Car definindo seu novo campeão domingo passado em Interlagos, chegou ao fim mais uma temporada de automobilismo. O título de campeão, que Ingo Hoffmann conquistou 12 vezes na carreira, agora foi parar nas mãos de Marcos Gomes, o 16.º campeão em 37 anos da categoria que se tornou a mais importante do Brasil.

Defendendo a equipe Voxx, Marcos foi o piloto que mais venceu no ano (três vezes), chegando quatro vezes em segundo e somando oito pódios. Ele não marcou ponto na corrida final, mas Cacá Bueno, seu único rival na briga pelo título, também teve problemas e terminou apenas em 20.º. Os 36 pontos conquistados por Felipe Fraga, companheiro de Marcos e terceiro colocado em Interlagos, acabou garantindo à Voxx, comandada por João Adibe e chefiada por William Lube, também o título de campeã entre as equipes, ultrapassando Red Bull e Full Time. Na única vez em que Gomes havia chegado à disputa direta do título na última corrida, em 2008, acabou derrotado por Ricardo Mauricio, que tinha como chefe técnico o mesmo Lube.

Este foi o segundo ano de disputa no sistema de rodadas duplas, exceto a Corrida de Duplas que abre o campeonato, a Corrida do Milhão no meio do ano e a final. Assim como em 2014, o campeonato foi decidido apenas na última corrida, valendo pontos em dobro. A temporada teve 14 vencedores diferentes, o que mostra que as regras atuais estão dando certo.

Mesmo assim, há uma sugestão de se aumentar a pontuação da primeira das duas corridas do fim de semana, com o objetivo de levar os pilotos a pensar mais em vitórias do que em somar o maior número de pontos na etapa, o que não depende necessariamente de vitória, mas da estratégia que os leve a pontuar bem tanto na primeira como na segunda corrida.