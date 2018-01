O Brasil vitorioso em Hockenheim Agora só falta o Brasil conseguir um grande resultado, neste domingo, no GP da Alemanha de Fórmula 1 para a festa brasileira ser completa em Hockenheim. Ontem Ricardo Sperafico, da equipe Petrobras Junior, conquistou a pole position da nona etapa do Campeonato Internacional de Fórmula 3000, e hoje o seu companheiro, Antonio Pizzonia, obteve sua primeira vitória na categoria. Ricardo foi ao pódio em terceiro. Ontem também João Paulo de Oliveira, da escuderia Swiss Racing Team, obteve a pole position da 11ª etapa do Campeonato Alemão de Fórmula 3, em Hockenheim. Hoje ele confirmou o fim de semana de sucesso do Brasil na Alemanha e liderou a prova da largada à bandeirada. Em resumo: tanto nas Fórmulas 3 como 3000, os representantes brasileiros conquistaram o máximo possível em Hockenheim, pole position e vitória. A Petrobras também deve estar fazendo as contas do quanto poderá capitalizar com tantos resultados positivos. A Williams, para quem fornece gasolina, além de investir em patrocínio, conseguiu nada menos de os dois primeiros lugares no grid, com uma diferença de seis décimos para a McLaren, terceira na largada. Para completar, sua equipe na Fórmula 3000, a Petrobras Junior, fez pole e venceu na categoria. "Não tem mais onde melhorar", disse rindo seu engenheiro, Rogério Gonçalvez, em Hockenheim.