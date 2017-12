O ex-piloto Gil de Ferran agora é mentor O nome de Gil de Ferran, apesar da vitória nas 500 Milhas de Indianápolis, não aparece na lista tríplice do melhor piloto brasileiro da temporada na categoria máxima, a "top", no concurso Capacete de Ouro, da revista Racing. Como Gil não compareceu à cerimônia de entrega do troféu, nas duas edições anteriores, seu nome foi retirado pelos organizadores. O piloto, entretanto, não está aborrecido. "Eu, realmente, tive compromissos como tenho este ano e não poderei comparecer. Mas eu valorizo esse prêmio. Ele é o único que temos e merece ser um evento oficial do automobilismo nacional. Eu quero contribuir no que for possível para ele repercutir ainda mais", disse nesta quinta-feira, em conversa informal com jornalistas, em São Paulo. Os três indicados na categoria "top" são Hélio Castro Neves, Tony Kanaan e Bruno Junqueira. Um deles, de acordo com a votação de 65 jornalistas, será escolhido o melhor do ano. Gil de Ferran, 36 anos, que abandonou o automobilismo após a vitória no Texas Motor Speedway, a última corrida da temporada da IRL, assegurando o vice-campeonato, confessou nesta quinta-feira que chegou a ficar angustiado com as algumas propostas que teve para continuar no automobilismo. " Algumas coisas estavam aparecendo, umas ainda preliminares. Mas decidi manter minha decisão. Agora não penso mais nisso". Gil diz que pretende seguir envolvido com o automobilismo e quer continuar ajudando o piloto Sérgio Jimenez, atualmente na Fórmula Renault inglesa.