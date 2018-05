Objetivo da Virgin é ser melhor estreante, diz Di Grassi

Veja também:

Virgin confirma contratação de Lucas di Grassi para 2010

"Eu sei que a chance de a Virgin ser bem sucedida é algo para médio ou longo prazo. Então, talvez em três ou cinco anos essa possibilidade aumente. Acho que este é o prazo para uma equipe começar a ganhar corridas, mas nunca se sabe. Nossa referência para o ano de estreia são as equipes novas, que construíram o carro partindo do zero", afirmou Di Grassi.

Sobre seu desempenho individual, o brasileiro lembrou que já competiu com grande parte dos pilotos que estão atualmente na Fórmula 1. "Fui companheiro de Buemi na GP2 em 2007, briguei com o Glock pelo título naquele mesmo ano. Também corri contra Kubica, Vettel, Lewis [Hamilton] e Rosberg na F-3. E sempre no mesmo nível", disse.

Em 2010, Di Grassi terá como companheiro de equipe o alemão Timo Glock, com quem brigou pelo título da GP2 há dois anos. Naquela ocasião, o brasileiro acabou ficando com o vice-campeonato da categoria.