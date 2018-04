Oitavo, Alonso diz que esperava resultado melhor

"Nós definitivamente não tivemos muita sorte hoje e isso é uma pena, porque era um fim de semana bom para mim e Felipe até esta tarde. Nós tínhamos sido competitivo nos treinos livres e de classificação e nós dois esperávamos ter uma boa corrida. Após as primeiras voltas, quando eu pensei que os pneus traseiros tinham acabado, e o pit me informou que a asa traseira estava solta. Ela não foi fixado corretamente na primeira parada e então eu tive que fazer outra parada. Desde então, a instrução clara a partir do pit foi para não usá-lo e isso afetou minha corrida", disse.

No restante do fim de semana, Alonso liderou dois dos três treinos livres e ainda garantiu a terceira colocação no grid de largada. Por isso, ele acreditava que a Ferrari poderia ter conquistado um resultado bem melhor no GP do Bahrein.

"Estou certo de que sem os problemas que eu e Felipe tivemos, teríamos terminado mais acima, porque o carro responde muito bem e é definitivamente o melhor dos últimos quatro anos. Mas ter uma boa corrida envolve uma série de fatores, incluindo um pouco de sorte", comentou.

Com o oitavo lugar, Alonso chegou apenas aos 47 pontos, na quarta colocação do Mundial de Pilotos, e ficou a 30 do alemão Sebastian Vettel, que venceu o GP do Bahrein e lidera o campeonato.