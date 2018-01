Oito brasileiros disputarão 37ª edição do Rally Dakar a partir de 1º de janeiro

A cidade de Assunção, no Paraguai, receberá o início da mais tradicional prova de rali do mundo logo no primeiro dia do ano. O Rally Dakar chega à edição de 2017 com um total de 525 competidores, que disputarão entre si por 341 veículos dentre motos, quadriciclos, UTVs, carros e caminhões.

A prova terá duração de 14 dias, com início na capital paraguaia. O percurso irá passar ainda pela Bolívia e será finalizado em Buenos Aires, capital da Argentina, totalizando um traçado de 8.818 quilômetros, sendo 4.089 deles em trechos cronometrados.

Competidores de 59 nacionalidades disputarão o título da tradicional prova de rali, agora concentrada na América do Sul. Oito brasileiros estão nas cinco categorias da competição: a dupla Leandro Torres e Lourival Roldan, nos UTVs; Gregorio Caselani, Richard Filter e Ricardo Martins, nas motocicletas; Marcelo Medeiros, nos quadriciclos; e a dupla Sylvio de Barros e Rafael Capoani nos carros.

A competição deste ano, que chega à 37ª edição, promete ser a mais difícil da história, na avaliação de Étienne Lavigne, diretor do Dakar. Isso porque o percurso terá oscilações de temperatura entre 40ºC e trechos abaixo de zero, além de altitudes que irão variar do nível do mar a até 5 mil metros, com ar rarefeito.

Os favoritos para a nona edição sul-americana do Rally Dakar da história são os atuais campeões das categorias. Nas motos, o australiano Toby Price garantiu o 15º título seguido da equipe KTM neste ano. Entre os caminhões, Gerard de Rooy tenta o segundo caneco consecutivo, terceiro da carreira.

Nos quadriciclos, o principal destaque é o polonês Rafal Sonik, que foi o segundo piloto do seu país a vencer o Dakar, conquistando o primeiro título da prova na carreira em janeiro de 2016. Nos UTVs, a parceria entre o chinês Mao Ruijin e o francês Sebastien Delaunay ocupará o posto de favoritos por causa da ausência de Michele Cinotto, italiano que venceu neste ano. Cinco equipes das oito inscritas disputarão o Dakar pela primeira vez. A maior preocupação dos organizadores é com os novatos.

EXPERIENTES

Nos carros, por sua vez, a disputa é acirrada envolvendo grandes nomes do rali no mundo. Stéphane Peterhansel, que tem 12 títulos da competição, aparece como principal destaque após ganhar o primeiro troféu pela equipe Peugeot ao lado do navegador Jean Paul Cottret. Seus rivais são Carlos Sainz/Lucas Cruz, Sébastien Loeb/Daniel Elena e Cyril Després/David Castera.

PROGRAMAÇÃO

01/01

Largada Promocional: Assunção (Paraguai)

02/01

1ª etapa - Assunção (Paraguai) - Resistencia (Argentina)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 454 km

Trecho cronometrado: 39 km

03/01

2ª etapa - Resistencia - San Miguel de Tucuman (Argentina)

Carros, Motos, UTVs e Quadriciclos

Total: 803 km

Trecho cronometrado: 275 km

Caminhões

Total: 812 km

Trecho cronometrado: 284 km

04/01

3ª etapa - San Miguel de Tucumán - San Salvador de Jujuy (Argentina)

Carros, Motos, UTVs e Quadriciclos

Total: 780 km

Trecho cronometrado: 364 km

Caminhões: 757 km

Trecho cronometrado: 199 km

05/01

4ª etapa - San Salvador de Jujuy - Tupiza (Bolívia)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 521 km

Trecho cronometrado: 416 km

06/01

5ª etapa - Tupiza - Oruro (Bolívia)

Carros, Motos, UTVs e Quadriciclos

Total: 692 km

Trecho especial: 447 km

Caminhões

Total: 683 km

Trecho cronometrado: 438 km

07/01

6ª etapa - Oruro - La Paz (Bolívia)

Carros, Motos, UTVs e Quadriciclos

Total: 786 km

Trecho cronometrado: 527 km

Caminhões

Total: 772 km

Trecho cronometrado: 513 km

08/01

Dia de descanso - La Paz (Bolívia)

09/01

7ª etapa - La Paz - Uyuni (Bolívia)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 622 km

Trecho cronometrado: 322 km

10/01

8ª etapa - Uyuni - Salta (Argentina)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 892 km

Trecho cronometrado: 492 km

11/01

9ª etapa - Salta - Chilecito (Argentina)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 977 km

Trecho cronometrado: 406 km

12/01

10ª etapa - Chilecito - San Juan (Argentina)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 751 km

Trecho cronometrado: 449 km

13/01

11ª etapa - San Juan - Río Cuarto (Argentina)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 754 km

Trecho cronometrado: 288 km

14/01

12ª etapa - Río Cuarto - Buenos Aires (Argentina)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 786 km

Trecho cronometrado: 64 km