Olimpíada custou o dobro do previsto Os Jogos Olímpicos de Atenas, realizados em agosto deste ano, custaram mais que o dobro do previsto, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira pelo ministro de Finanças da Grécia, Giorgios Alogoskoufis. De acordo com ele, a organização da olimpíada consumiu 9 bilhões de euros - algo em torno de 11,5 bilhões de dólares. E nesta conta, diz o ministro, ainda não estão incluídos os gastos com obras de infra-estrutura, como linhas de metrô. O governo grego pagou a maior parte da conta: ? 7,2 bi. O restante foi coberto por investimentos da iniciativa priva.