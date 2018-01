Operador de câmera "atropela" Montoya Juan Pablo Montoya, da Williams, envolveu-se num incidente pouco comum, nesta quinta-feira: partiu para a briga com um cameramen da Orf, a TV austríaca. "Ele vinha correndo para registrar imagens de Bernie Ecclestone, que acabara de entrar no paddock e me acertou em cheio com a câmera. Olha o que fez", disse o colombiano, expondo um corte de alguma profundidade no coro cabeludo, na porção superior da cabeça. "Quero só ver como vou fazer nesta sexta-feira, quando tiver de usar aquele capacete apertado." A mulher de Montoya, Connie, teve de segurar o marido para não haver briga. A mão do piloto estava com sangue ainda quanto tentou partir para a luta.