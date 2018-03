Organização melhor acesso a Silverstone Em toda a história do GP da Grã-Bretanha, parte importante da própria história da Fórmula 1, nunca se acessou ao circuito de Silverstone com tanta facilidade como na edição deste ano. Tudo bem que o público, não divulgado, não se aproximou sequer dos 200 mil espectadores de 1992, quando o ídolo era Nigel Mansell, mas não houve um único congestionamento sequer na área do autódromo. A pista de faixa única original foi mantida e outra estrada com duas faixas, construída, além da entrada ter sido descentralizada.