Organização nega que GP da Coreia de F-1 corra risco A organização do GP da Coreia do Sul de Fórmula 1 negou nesta quinta-feira que a prova corra riscos de não ser realizada em 2010. A etapa está no calendário provisório do Mundial, mas tem sido alvo de muita especulação, uma vez que as obras para o autódromo ainda estão longe do fim.