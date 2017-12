Organização sugere uso de repelente A novidade, este ano, para quem vai ao autódromo de Interlagos é a recomendação do uso de repelentes para prevenir casos de dengue. Segundo o diretor-médico do Hospital São Luiz, Carlos Brandão, já foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença, na região. Segundo ele, é recomendável que o torcedor não deixe de levar alguns itens essenciais, como boné, protetor solar e líquidos para enfrentar o calor, além de uma capa de chuva. Bebidas alcoólicas não são recomendadas porque aceleram o processo de desidratação. É bom também usar roupas leves. Leia mais no Estadão