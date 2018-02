Organizador da Stock Car lamenta morte de Rafael Sperafico

Carlos Col, presidente da Vicar, empresa organizadora da Stock Car, lamentou neste domingo a morte do piloto paranaense Rafael Sperafico, envolvido em acidente no Autódromo de Interlagos. Veja também: Rafael Sperafico morre em acidente na Stock Car Light Galeria de fotos do acidente Bragantini diz que carro de Rafael Sperafico tinha problemas Stock Car: Marcos Gomes vence disputa em Interlagos Morte de Rafael Sperafico é a terceira na Stock Car Curva do Café: acidentes sérios nos últimos anos "Hoje é um dos dias mais tristes dos meus 53 anos de vida", conta Col. "Já presenciei de tudo, mas este acidente foi muito difícil." Rafael perdeu a vida depois de bater no muro da Curva do Café e ter o veículo atingido pelo carro de Renato Russo. Ele teve morte instantânea por traumatismo craniano. "Após saber do ocorrido, cheguei rapidamente ao local. É duro ver um carro destruído do jeito que estava, ainda mais sabendo que havia um piloto lá", lamentou Col. Sobre a Curva do Café, o dirigente admitiu que o local precisa passar por mudanças. "É o ponto fraco do autódromo. É ruim que não haja uma área de escape, pois aumentaria a segurança para os pilotos."