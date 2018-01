Organizadores do GP da Rússia de F1 negam dificuldades financeiras

"Não enfrentamos nenhum problema", disse Sergei Vorobyov, promotor do evento. "A Fórmula 1 ficará em Sochi por muitos anos ainda", afirmou em entrevista à agência estatal russa Tass.

As declarações de Vorobyov são uma resposta às notícias recentes publicadas na imprensa local. Nos últimos dias, o governo regional, após mudança em sua liderança, afirmou que poderia cortar a verba destinada à realização do GP em Sochi.

No calendário de 2016, confirmado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nesta semana, o GP russo será disputado no dia 1º de maio. Nas duas temporadas anteriores, quando Sochi estreou no campeonato, a corrida foi disputada no mês de outubro.