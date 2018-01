Orgulhoso, Barrichello faz balanço de 2003 Radiante pela sua segunda vitória na temporada 2003 de Fórmula 1, Rubens Barrichello revelou estar muito orgulhoso de ter ajudado a Ferrari a conquistar o mundial de construtores e Michael Schumacher chegar ao seu sexto título na categoria. O piloto brasileiro fez uma balanço de sua atuação no ano e garantiu que, embora tenha marcado menos pontos neste ano, ele teve uma evolução bem maior. ?Acho que dei um passo adiante. Afinal, estive entre os primeiros o tempo todo?, disse. Questionado se esta corrida teve importância maior do que a que venceu em Silverstone, Barrichello não quis fazer comparações, mas revelou ter sido essa que a mais exigiu do piloto. ?Estou muito orgulhoso por ter ajudado a Ferrari a conquistar quatro dos últimos cinco títulos de construtores. Ainda mais por ter vencido neste circuito, considerado bastante exigente?. Feliz por não ter tido problemas com o carro, Barrichello parabenizou o trabalho de toda a sua equipe e mecânicos. ?Todo mundo deve estar orgulhoso com o que ganhamos. Engenheiros, mecânicos fizeram um ótimo trabalho?, finalizou. O brasileiro da Ferrari terminou a temporada em quarto lugar, com 65 pontos.