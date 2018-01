Otimismo toma conta de Ralf e Montoya As sete etapas que restam para o encerramento da temporada 2003 da Fórmula 1 prometem ser das mais sensacionais dos últimos tempos. É o que o emocionante GP da Europa, neste domingo, em Nurburgring, deixou claro. A Williams venceu de dobradinha, com Ralf Schumacher em primeiro e Juan Pablo Montoya em segundo, e confirmou o que há três corridas se verifica nas pistas: Michael Schumacher e a Ferrari não têm mais a vantagem técnica do ano passado. Também os pilotos da Williams e da McLaren irão disputar o título. Ultrapassagens, constatações, decepções e acidentes foram os ingredientes da prova deste domingo. Já na largada, uma ultrapassagem decisiva, a do vencedor sobre o irmão, Schumacher, para colocar-se em segundo, embora a manobra que fez a torcida no autódromo e milhões de telespectadores no mundo todo ficar de pé tenha ocorrido na 42ª volta de um total de 60. Montoya deixou Schumacher na brita para assumir a segunda colocação. O alemão retornou à competição em sexto, depois de ser empurrado pelos comissários, para acabar em quinto. ?Foi um acidente de corrida, ainda que eu devo dizer que ultrapassá-lo, na sua própria casa, é muito divertido", falou o colombiano, rindo. A constatação maior deste domingo é evidenciada já nos treinos: a Michelin, da Williams, McLaren, Renault, ganhou com folgas a luta com a Bridgestone, da Ferrari, explicação maior do avanço dos adversários da escuderia italiana. Na festa no pódio, completado por Rubens Barrichello, da Ferrari, terceiro, faltou o homem mais rápido do fim de semana, Kimi Raikkonen, da McLaren. Ainda na 25ª volta, quando seu desempenho lembrava o de Schumacher ano passado, pela velocidade alarmante para os adversários, o motor Mercedes quebrou. ?Não havia nenhum sinal de anomalia no carro, que esteve perfeito todos os dias", contou bastante decepcionado, a ponto de ir embora antes do fim da corrida. ?A diferença para Michael Schumacher pode ser facilmente superada", afirmou. São agora 7 pontos, 58 a 51. Seu abandono deixou o caminho livre para Ralf se impor com autoridade. ?Em primeiro lugar é maravilhoso ganhar aqui, diante da nossa torcida, e em razão de eu não ter vencido apesar da pole nas duas últimas provas", falou Ralf que, como tem agora 43 pontos, entra na disputa pelo Mundial. Foi a quinta vitória na carreira. ?Acredito que poderia superar Kimi Raikkonen, mesmo reconhecendo as dificuldades." O mais importante, comentou, é a perspectiva futura da Williams. ?Como já havia dito, demos um grande salto avante nas três últimas etapas." Pela primeira vez um time conquista os 18 pontos, máximo possível com o novo regulamento. A trajetória da Williams nos GPs de Mônaco, Canadá e neste domingo, traçados bem distintos, é notável: somou 47 dos 54 pontos possíveis. Já está em segundo entre os construtores, com 82 pontos, diante de 95 da Ferrari. A McLaren caiu para terceiro, 76. A organização de Frank Williams não fazia uma dobradinha desde o GP da Malásia do ano passado. Montoya lamentou ter errado na ordem dada ao time no primeiro pit stop, na 18ª volta. ?Pedi para trocarem só os pneus de trás." Ralf parou apenas na 20ª volta enquanto Kimi e Schumacher na 16ª. ?Eu tinha cerca de 10 quilos a mais de gasolina em relação a eles e acompanhava seu ritmo", lembrou o vencedor da corrida, que marcou o início da segunda metade do campeonato. O erro de Montoya ficou claro quando na segunda parada, 40ª volta, substituiu os quatro pneus e passou a voar na pista de 5.146 metros. ?Se minha opção tivesse sido essa no primeiro pit stop a história talvez fosse outra." Ele cruzou a linha de chegada 16 segundos atrás de Ralf. Na operação do segundo pit stop reassumiu a colocação perdida para Rubinho na largada, que lhe permitiria receber a bandeirada em segundo. ?Estou na luta pelo título", afirmou o colombiano, com cara de quem não gostou de ser segundo. Ele está em quarto lugar, com 39 pontos, o mesmo de Fernando Alonso, da Renault, quarto colocado. Rubinho vem a seguir com 37. Completaram os oito primeiros que marcam pontos o eficiente Mark Webber, da Jaguar, sexto, o inglês Jenson Button, BAR, sétimo, e Nick Heidfeld, Sauber, mesmo largando dos boxes. Ninguém testa esta semana porque sexta-feira já serão realizados os primeiros treinos do GP da França, em Magny-Cours, programado para domingo.