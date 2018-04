Otimista, Alonso diz que já esperava largar da 3.ª fila

"É um fato bem conhecido já que sábado à tarde é o nosso ponto fraco e o quinto lugar é mais ou menos o que nós esperávamos. Estávamos bem conscientes de que Red Bull e Mercedes seriam muito fortes, mas ao mesmo tempo é verdade que temos de recuperar os pontos em relação a (Sebastian) Vettel. E não estamos com muito medo da Mercedes, que geralmente têm maior degradação dos pneus", disse Alonso, ao falar também sobre a necessidade de diminuir a diferença de pontos aberta pelo atual tricampeão mundial da Red Bull na liderança e também minimizando o peso de a dupla da Mercedes, formada por Nico Rosberg e Lewis Hamilton, ter conquistado as duas primeiras posições do grid.

"A equipe e eu estamos otimistas para amanhã (domingo), assim como nosso ritmo de corrida é bom e geralmente conseguir ir melhor no domingo. Vamos largar da quinta posição, do lado limpo da pista. Talvez possamos melhorar algumas colocações logo na largada. Tudo aponta que seremos competitivos. Historicamente, os domingos têm sido nosso melhor dia no fim de semana, então não há razão para não estar no pódio amanhã", completou o espanhol.

Alonso ocupa hoje a quarta posição do Mundial de F1, com 47 pontos, enquanto Vettel lidera com 77. O finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, é o vice-líder com 67 e Hamilton ocupa o terceiro lugar com 50.