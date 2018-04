Otimista, Alonso minimiza vantagem de Vettel na F1

"O campeonato é longo e há muitos exemplos", disse. "Eu acho que o mais recente foi a recuperação de Sebastian no ano passado. Ele estava 43 pontos atrás de nós após as férias de verão e estava liderando em Austin, no Texas, assim, em cinco ou seis corridas você pode recuperar 45, 50 pontos se você conseguir alguns resultados consistentes", completou.

Esse otimismo de Alonso tem relação com a competitividade da Ferrari, que possui um dos carros mais rápidos deste começo de temporada, ao contrário do que aconteceu em outros anos. "Talvez seja a primeira vez que chegamos com um carro competitivo, mas isso não significa que você vai lutar pelos primeiros lugares se você não fizer tudo certo e não trabalhar por um bom fim de semana", afirmou.

Alonso, porém, ressaltou a necessidade de não ter problemas no GP da Espanha com a sua Ferrari, ao contrário do que aconteceu nos GPs da Malásia, em que abandonou, e do Bahrein, no qual terminou apenas na oitava colocação.

"Tentaremos aqui ter uma corrida limpa, sem problemas na sexta-feira, sábado, domingo e se isso for suficiente para nos colocar na disputa pela vitória vai ser bom. Se não for possível, vamos tentar chegar o mais alto possível, mas é um fim de semana que se aproxima com uma mentalidade positiva e não como uma mentalidade defensiva, como os meus primeiros três anos na Ferrari", disse.