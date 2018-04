Outro Piquet pode ser campeão na F-3 Em 1978, um jovem brasileiro, chamado Nelson Piquet, conquistou o título da F-3 Inglesa mostrando, nas pistas, o talento que o levaria a tornar-se campeão da Fórmula 1 por três vezes. Neste domingo, 26 anos depois, um herdeiro do tricampeão mundial pode repetir o feito do pai: Nelson Ângelo Piquet, o Nelsinho, de 19 anos. Ele lidera o campeonato com 237 pontos, 36 a mais que o irlandês Adam Carroll (201) e 45 à frente do inglês James Rossiter (192). Assim, neste domingo, na 22ª etapa, no circuito belga de Spa-Francorchamps, se sair da pista com 43 pontos de diferença para os rivais, decide a competição antes da última rodada dupla, dias 2 e 3 de outubro, em Brands Hatch. Num cálculo simples, Nelsinho tem de marcar sete pontos a mais que Carroll e, independentemente de seu resultado, torcer para Rossiter não ir além do quarto lugar. O brasileiro poderia estar em situação ainda mais confortável, mas neste sábado, na 21ª etapa, também em Spa, teve problemas. Fez a pole, mas o carro ficou parado na largada e ainda foi tocado pelo de Rossiter. Caiu para 13º e depois fez algumas ultrapassagens e aproveitou-se de alguns acidentes para recuperar posições e chegar em sexto. Carroll venceu. Danilo Dirani e Lucas di Grassi, os outros brasileiros na competição, terminaram em terceiro e sétimo, respectivamente. Nelsinho sabe que sua tarefa neste domingo, na corrida que começa às 6h40 (de Brasília), não será das mais fáceis, pois o grid foi montado com base no resultado da corrida deste sábado e ele vai largar em sexto. Carroll é o pole e Rossiter, que não completou a 21ª etapa, sai no fim do grid. "Eu posso vencer se for bem na largada e nas primeiras voltas. Vou fazer de tudo para tentar vencer o campeonato em Spa??, disse. Ele tem vários motivos para isso. Um deles, especial: o papai Nelson foi à Belgica só para ver o garoto ser campeão.