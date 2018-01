Oval de Dallas impressiona pilotos Com os pilotos impressionados com a alta velocidade do circuito, irritados com as ondulações e decepcionados com a facilidade para guiar, a Fórmula Indy define neste sábado o grid para o GP do Texas, terceira etapa da temporada 2001, no belo e polêmico Texas Motor Speedway, na cidade de Forth Worth. O treino de classificação terá início às 15h30, de Brasília, e, como ocorre sempre em circuitos ovais, os pilotos irão à pista um a um e terão quatro voltas, entre aquecimento e lançadas, para cravar o tempo. É a primeira vez que a pista texana recebe uma prova da F-Indy. Por isso, todos os pilotos, com exceção do sueco Kenny Brack, que a conhecia dos tempos em que disputava a IRL, Indy Racing League - e terminou com o mais rápido das duas sessões -, foram "apresentados?? ao oval nesta sexta-feira, durante os treinos livres. E tiveram reações quase unânimes em relação a ele. "É ainda mais rápido do que nós pensávamos?, reconheceu o brasileiro Tony Kanaan, da Mo Nunn, mais rápido na primeira sessão livre e que terminou o dia com o segundo melhor tempo. Kanaan fez sua melhor volta no oval de 1,5 milha (2,41 quilômetros) em 22s845, média de 375.834 km/h. "Minha expectativa era que atingíssemos 228 milhas (366,852 km/h??, admitiu. Brack, o dono do melhor tempo, teve média de 376,230 km/h na volta em que cravou 22s821. "Fiz um bom treino porque meu carro estava bem acertado e não porque já conhecia o circuito??, disse o sueco. A velocidade do oval texano impressionou também a Hélio Castro Neves, vencedor do GP anterior, no travado circuito de rua de Long Beach. "É rápido para caramba. É preciso muito cuidado??, analisou. Mas a melhor demonstração de espanto foi dada pelo francês Nicolas Minassian, que fez apenas o 14º tempo e teve como melhor média "apenas?? 370,371 km/h. "Tudo o que eu posso dizer é uau! Nunca andei numa pista assim. É como estar numa montanha russa??, afirmou. No entanto, também sobrou irritação com as ondulações da pista. Brack reclamou bastante, assim como o canadense Paul Tracy, da Green, o terceiro colocado com 22s936 (374,343 km/h). "Realmente é muito desagradável. E perigoso??, resumiu. Já o líder do campeonato, o brasileiro Cristiano da Matta, tinha outro motivo de reclamação: a facilidade de se pilotar no oval texano. "Não gostei da pista. Um lugar onde é só você acelerar, não tem graça. Gosto de pilotar. Mas aqui, é capaz de meu irmão, que nunca pilotou um carro na vida, virar o mesmo tempo que eu??, criticou o piloto da Newman-Haas, 37 pontos no campeonato e 9º nesta sexta (23s033), uma posição atrás de Gil de Ferran, da Penske, que cravou 23s035. No treino deste sábado, ele será o último a ir à pista, pois a ordem de entrada obedece à classificação no campeonato. Os primeiros são os últimos a entrar. Nas sessões livres desta sexta, Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, ficou em 6º (23s001), Hélio Castro Neves, da Penske, em 7º (23s003), Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, em 19º (23s323), Roberto Moreno, da Patrick Racing, em 22º (23s361), Maurício Gugelmim, da PacWest, em 24º (23s386) 24º (23s768), e Max Wilson, da Brooke Racing, em 26º (24s065).