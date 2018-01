Ozzy Osbourne agita no GP do Canadá Parte do improvisado paddock, localizado ao lado da raia olímpica onde em 1976 foram realizadas as competições de remo na Olimpíada de Montreal, parou para acompanhar os passos pouco equilibrados de Ozzy Osbourne, da velha guarda do rock. No grid, pouco antes da largada, o tatuado artista cujos cabelos não permitem que se observe sua face, incitou o público a promover uma espécie de ?ola", nada comum nos instantes que antecedem a largada de um GP.