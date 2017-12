Pablo Montoya herda ousadia do pai O colombiano Juan Pablo Montoya, piloto da Williams, é uma pessoa ousada e decidida. Sempre mostrou essas características, desde os tempos em que corria na F-3.000. Tem a quem puxar. Montoya herdou essas características do pai, Pablo, o maior incentivador de sua carreira. Pablo o ensinou a perseguir com determinação seus objetivos. No entanto, sempre fez questão de alertá-lo para um detalhe: dar um passo de cada vez. Leia mais no Estadão