Pacotão de Mosley tenta parar a Ferrari O propósito oficial do presidente da FIA, Max Mosley, ao impôr à revelia das equipes importantes mudanças no regulamento técnico é "aumentar a segurança da Fórmula 1." Sua preocupação parece proceder, em razão de os carros, este ano, terem sido três segundos mais rápidos, em média, em relação a 2003. Na prática, porém, a intenção de Mosley com seu pacotão é tentar reduzir o maior avanço técnico da Ferrari e tornar o resultado do Mundial menos previsível. Há uma diferença fundamental na adoção do novo regulamento: Mosley o elaborou por conta própria, sem consultar os times. Usando a prerrogativa de alterar as regras alegando motivos de segurança, independente do que pensam as escuderias, Mosley atacou as áreas de aerodinâmica, motor e pneus. Tudo para reduzir a velocidade dos carros e, embora não possa admitir, diminuir as chances de Michael Schumacher e a Ferrari continuarem ganhando tudo. A maior de todas as revoluções de Mosley foi a reintrodução dos pneus superduros na Fórmula 1, como nos anos 80. Quanto mais duro o composto de borracha utilizado, menor é a aderência, assim como a velocidade em curva. Acabou em Interlagos os múltiplos pit stops para troca de pneus durante as corridas. Em 2005, os pilotos terão apenas um jogo de pneus para a pré-classificação, classificação e os 305 quilômetros da prova. Substituição só em caso de furo. Apesar de a Michelin ter se dado melhor no GP Brasil, ao longo do ano a Bridgestone venceu bem mais vezes a concorrente. A mudança é radical, por exigir dos dois fornecedores de pneus que comecem do zero o projeto de suas novas unidades. Como quem estava em vantagem era a Bridgestone, marca usada pela Ferrari, não deixa de ser uma tentativa de retirar força da equipe italiana. Alterações - Três mudanças na área de aerodinâmica visam reduzir, ao menos em princípio, 20% da geração de pressão aerodinâmica (downforce) e, com isso, diminuir a velocidade dos carros em curva. São elas: a elevação do aerofólio dianteiro em 5 cm e a aproximação do aerofólio traseiro ao centro do carro em 15 cm. A parede lateral do aerofólio traseiro será maior também, para atender ao interesse das equipes de melhor explorar comercialmente esse espaço de tanta exposição. Os pequenos aerofólios e defletores hoje frequentes à frente das rodas traseiras foram proibidos e o perfil extrator rebaixado. Esse perfil extrator é a curvatura para cima do assoalho, na porção traseira, abaixo do aerofólio traseiro. É um importante gerador de pressão aerodinâmica. Rebaixado à metade do que era, perderá bastante eficiência. Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, estimou que até a próxima temporada começar, dia 6 de março na Austrália, a nova aerodinâmica roubará cerca de meio segundo da performance. Nesse sentido de fazer o carro perder rendimento, a obrigação de usar o mesmo motor em dois GPs, em não mais em apenas um, levará os técnicos a reduzir o seu regime de rotação. Os motores deverão começar o ano com o limitador em 18 mil rpm, cerca de mil rpm a menos que nas etapas finais deste ano. Isso significará cerca de quatro décimos de segundo a mais no tempo de volta. Geoff Willis, diretor-técnico da ascendente BAR, projetou que a Fórmula 1 será mais de um segundo mais lenta no começo de 2005. Só não está claro, ainda, se Mosley conseguirá fazer a Ferrari perder um pouco de sua força. Por fim o novo sistema de classificação. O que é muito bom para quem gosta de competição é que as duas sessões, a pré e a classificação, contarão diretamente para a definição do grid. A somatória dos tempos das duas sessões é uma novidade. Obrigará todos a dar o máximo o tempo todo, tudo terá valor. Parece que vai agradar.