Paffett coloca McLaren à frente em testes da Fórmula 1

O inglês Gary Paffett fez valer sua experiência no segundo dia de testes da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera. Mais velho entre os participantes da sessão desta quarta, o piloto de 28 anos fez a melhor volta no circuito espanhol, com 1min18s718, pela McLaren.

Veja também:

MERCADO - A dança das cadeiras da Fórmula 1

FÓRMULA 1 - Leia mais sobre a categoria

LIVIO ORICCHIO - F-1, viagens e tecnologia

FÓRMULA 1 - TESTES - 2/12/2009 1.º - Gary Paffett (ING/McLaren), 1min18s718 2.º - Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min19s184 3.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min19s243 4.º - Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min19s411 5.º - Esteban Gutierrez (MEX/BMW), 1min20s190 6.º - Mike Conway (ING/Brawn), 1min20s222 7.º - Markus Ericsson (SUE/Brawn), 1min20s440 8.º - JR Hildebrand (EUA/Force India), 1min20s517 9.º - Jules Bianchi (FRA/Ferrari), 1min20s585 10.º - Lucas Di Grassi (BRA/Renault), 1min20s898 11.º - Ho-Ping Tung (CHN/Renault), 1min21s492 12.º - Mirko Bortolotti (ITA/Toro Rosso), 1min21s761

A segunda colocação ficou com o alemão Nico Hulkenberg , que será companheiro de Rubens Barrichello na Williams em 2010. O campeão da GP2 teve como melhor marca 1min19s184, usando o modelo com o qual a equipe inglesa disputou a temporada deste ano.

Entre os pilotos menos experientes, o melhor foi o australiano Daniel Ricciardo, que testa pela Red Bull. O campeão da F-3 inglesa terminou em terceiro lugar, com 1min19s243, seguido por Paul di Resta, com a Force India.

O único brasileiro na sessão foi Lucas di Grassi, que pilotou pela Renault. Ele andou apenas no período vespertino e fez o décimo tempo do dia, com 1min20s898, à frente apenas do chinês Ho Ping Tung, também com uma Renault, e do italiano Mirko Bortolotti, da Toro Rosso.