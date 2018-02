Pai de Hamilton tenta mantê-lo com ´pés no chão´ Destaque do GP da Austrália do último domingo, quando terminou em terceiro lugar - o primeiro a conquistar um pódio na estréia desde Jacques Villeneuve, em 1996 -, o estreante Lewis Hamilton já tomou uma ´dura´. O recado veio de ninguém menos que o pai do jovem piloto da McLaren. "Lewis ainda é um garoto que tem ´os pés no chão´ e vai continuar assim enquanto eu estiver com ele. Não quero que ele perca o foco em seu trabalho, pois levou 13 anos para chegar aqui", disse Anthony Hamilton. Anthony agradeceu ao apoio de Ron Dennis, o tutor de Lewis no automobilismo. "Dou todos os créditos (pelo bom resultado) ao Ron, que nos apóia desde que Lewis tinha 13 anos. Ele (Dennis) tem olhar clínico para reconhecer um jovem talento", comentou o ´pai coruja´. Outro estreante na berlinda Se o desempenho de Lewis Hamilton na corrida em Melbourne foi bastante elogiado, o mesmo não se pode dizer de Heikki Kovalainen - que estreava na categoria pela Renault. O diretor da equipe Flavio Briatore, que já havia reclamado da corrida do finlandês, continuou ´detonando´ o piloto. "Todo mundo pôde ver pela TV e não tenho como defendê-lo. Se dissesse que ele fez um bom trabalho, eu seria um completo idiota", disse Briatore, que assistiu a corrida do muro dos boxes, ao lado do piloto de testes da Renault Nelsinho Piquet. Kovalainen foi um dos destaques da transmissão, uma vez que o piloto passou várias vezes pela terra e chegou a rodar numa destas. Ele largou em 13.º e terminou a corrida em décimo.